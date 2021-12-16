Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı asgari ücretini açıklıyor ( A Haber canlı yayın)

Son dakika... 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından başlayan asgari ücret görüşmeler, 7 ve 9 Aralık'ta yapılan iki toplantı ile devam etmişti. Tarafların bir anlaşma sağlayamaması sonrasında nihai karar bugün dördüncü toplantı yapıldı. Komisyon üyeleri toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı asgari saat 15.00'te yaptığı açıklama ile duyuruyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 2022 YILI ASGARİ ÜCRETİNİ AÇIKLIYOR ( A HABER CANLI YAYIN)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı ulusa sesleniş konuşması ile 2022 yılı asgari ücretini açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Detaylar gelecek...

BAKAN BİLGİN BEKLENTİLERİ YÜKSELTMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda sürdürülen bütçe görüşmelerinde asgari ücret zammına ilişkin olarak," Toplumun, işçilerin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır." ifadelerini kullanarak beklentileri yükseltmişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETİN MİKTARI

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90