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  3. Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takıma EURO 2020'de başarı diledi

Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takıma EURO 2020'de başarı diledi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı için sosyal medyadan paylaştığı mesajında," Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takıma EURO 2020'de başarı diledi

EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya ile ilk maçına çıkacak olan Milli Takım'a Cumhurbaşkanı ı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek oldu ve başarı diledi. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor. 

Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun."

 

{TITLE_STRIP}EURO 2020: Türkiye - İtalya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

{TITLE_STRIP}11 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Millilerimiz İtalya ile karşılaşıyor! EURO 2020 Türkiye-İtalya TRT 1'de

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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