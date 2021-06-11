Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takıma EURO 2020'de başarı diledi

EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya ile ilk maçına çıkacak olan Milli Takım'a Cumhurbaşkanı ı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek oldu ve başarı diledi. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor.

Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun."

EURO 2020: Türkiye - İtalya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

11 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Millilerimiz İtalya ile karşılaşıyor! EURO 2020 Türkiye-İtalya TRT 1'de