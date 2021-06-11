Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takıma EURO 2020'de başarı diledi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı için sosyal medyadan paylaştığı mesajında," Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.
EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya ile ilk maçına çıkacak olan Milli Takım'a Cumhurbaşkanı ı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek oldu ve başarı diledi. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor.
Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun."
Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 11, 2021
Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun. @MilliTakimlar ??
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