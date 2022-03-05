Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Rusya - Ukrayna savaşını görüştü

Son dakika... İletişim Başkanlığından yapılan bilgilendirmede," Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüştü. Erdoğan yarın ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

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