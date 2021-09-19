Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu!

Son dakika! Amerika Birleşik Devletleri'ne yolculuk yapmayı planlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, kendisine yöneltilen kiralık evlerde ve zincir market fiyatlarındaki fahiş fiyatlarla ilgili olarak da harekete geçileceği ve ABD dönüşünde bizzat ilgileneceğini aktardı.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞACAĞIM"

"Görüşmelerin ilk gününde 21 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. BM'nin gündeminde yer alan temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağım. BM Genel Sekreterinin yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ile ikili görüşmelerim olacak. ABD'deki vatandaşlarımızla bir araya geleceğim. ABD'deki bazı basın yayın organı temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştireceğim."

"CİDDİ FİYAT FARKLILIKLARINI KALDIRCAĞIZ"

"Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Gerekli bakan arkadaşlarımızın vesilesiyle bu konuda adım atacağız. Bizim atacağımız adım şu, zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerde bu denetimleri ciddi bir şekilde sürdürmek suretiyle fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız. İnşallah ABD dönüşü de bizzat kendim de ilgilenmek suretiyle üzerine gideceğiz."

"HİÇBİR İKTİDARIN YAPMADIĞI YATIRIMLARI YAPTIK"

"Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Şu anda bizim bir milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var. Bizden önceki dönemlerde böyle bir şey söz konusu değildi. Yurtlar, çift yatak bilemediniz üç yataklı odalar olmak üzere modern şekilde yurtlarımızı yaptık. Bu konuda yurtlarımızla iftihar ediyorum."

"DİKİLİ BİR AĞACI YOK, AMA YALAN MI AMAN YARABBİM"

"Tabi bay Kemal'e kalırsa ne yaparsanız yapın yediremezsiniz. Çünkü onun dünyası farklı dikili bir ağacı yok ama yalan mı aman yarabbim. Onunla beraber tabi hareket eden medya grupları var. Onlar devamlı karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Ne yaparsa yapsın kervan yürüyor. Hiçbir dönemde olmadığı kadar yalan atıyor ki bir sene içerisinde bu sorunu bitirecekmiş. Zaten böyle abartılacak bir sorun yok ki. Bizim üniversite öğrencilerine yönelik atılan adımlar hiçbir dönemde atılmış değil."

"BUNLARIN YALANLARINA İNANMAK MÜMKÜN DEĞİL"

"Mesela sözcüsü bir şeyler söylüyor. Yine yalan yine yalan. Diyor ki çiftçi battı. Ben daha bir gün önce şeker pancarı ile ilgili fiyat açıkladım. Yüzde 25 şeker pancarına zam yaptık. Çay ve fındık da keza öyle. Ben de diyorum ki bu yalancılara değil benim vatandaşım ne diyor? Benim vatandaşım ise gayet memnun. Bu şehirleri dolaşıyorum ben nerede ne var yerinde gezerek görüyoruz. Bunların yalanlarına inanmak mümkün değil."

"SİZİN DÖNEMİNİZİN SORUNU OLAN HARÇLARI BİZ UNUTMADIK"

"Üniversite öğrencilerinin aldığı burs biz geldiğimizde 45 liracıktı. 650 liraya çıktı nereden nereye geldi. Asistan seviyesinde olanlar neredeyse asgari ücrette bir ücret alıyorlar bu noktaya geldi. Fakat bunlar bunu görmek istemiyorlar görmeyeceklerde. Harçlarla ilgili uzun yılların sorunuydu. Bu harçları kim kaldırdı, biz kaldırdık. Sizin döneminizin sorunu olan harçları biz unutmadık. Bunlar CHP döneminden gelen sorunlardı bunları biz kaldırdık."