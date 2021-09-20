Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deki açılışta açıklamalarda bulundu!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York eyaletindeki Türkevi binasının açılışında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardığını ifade eden Cumhurbaşkanı, "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"MUHTEŞEM BİR ESERİ TAMAMLADIK"

"New York'ta muhteşem bir eseri tamamladık. Burası BM nezdindeki daimi temsilciliğimize ev sahibi yapacak. BM binasının tam karşısında böyle önemli bir eseri hayata geçirmemiz ayrı bir önem taşıyor."

"ADALETE VE BARIŞA OLAN İNANCIMIZIN BİR SEMBOLÜ"

"Küresel sorunların çözülmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Dünya 5'ten büyüktür diyerek daha adil ve kapğsayıcı bir küresel düzeni savunuyoruz. Uluslararası alanda etkin rol üstlenerek daha adil bir sistem taahhüdünün hayata geçirilmesi için çaba harcıyoruz. Türkevi binamız, adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür."

YENİ BİNAMIZIN GERÇEK BİR CAZİBE MERKEZİ OLACAĞINA İNANIYORUM"

"Siyasi kültürel ve ekonomik faaileytelre ev sahipliği yapacak yeni binamızın gerçek bir cazibe merkezi olacağına inanıyorum. Türkevi, içinde çalışacak ve ziyarete gelecek insanların sahiplenmesiyle arzu edeceğimiz konuma gelecektir."

"HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

New York'un örnek binalarından olacak Yeni Türkevi'nin Türk-Amerikan toplumuna, Dışişleri Bakanlığı'na, Birleşmiş Milletler'e hayırlı olmasını temenni ediyorum."