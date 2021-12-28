Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İhracatta 221 milyar dolar rakamı yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomide çizdiğimiz rota ve geliştirdiğimiz araçlarla ülkemizi geçmişte sürekli içine çekildiği kısır döngüden, arasına sıkıştırıldığı istikrarsızlık çarkından, ezilmeye çalışıldığı güvensizlik dişlisinden kurtardık.

Türkiye, zorlu salgın ikliminde bu seneyi de dünyanın önde gelen ülkelerinden pozitif yönde ayrışarak büyümeyle kapatıyor. İhracatta geçtiğimiz ay sonu itibarıyla yıllık 221 milyar dolar rakamını yakaladık.

Artık pusulamız katma değerli üretimdir. Rotamız da yatırımdır, istihdamdır, üretimdir, ihracattır, büyümedir.

Hedefimiz dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmektir."