SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! "Kısa çalışma ödeneği tüm sektörlerde geçerli olacak!

Son dakika... Turizm Haftası nedeniyle turizm sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneği ve turizm sektörü hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığı müjdesini vererek şu sözleri sarf etti: "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık"

KDV İNDİRİMLERİ HAZİRAN SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Toplantıda turizm sektörünü nasıl gelişebileceğini ele aldıklarını bildiren Erdoğan konuşmasında, "Toplantımız esnasında sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı aldık. Ayrıca turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık" ifadelerine yer verdi.

(AA)