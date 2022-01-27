Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Necip Hablemitoğlu suikastinin zanlısı Nuri Gökhan Bozkır Türkiye'ye getirildi

Son dakika...Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2022 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. FETÖ'nün kumpası sonucu öldürüldüğü ortaya çıkan Hablemitoğlu suikastinin zanlısı olan Nuri Gökhan Bozkır'ın izini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sürdü.

MİT UKRAYNA'DA YAKALADI

Yapılan çalışmalar sonucu Ukrayna'da olduğu tespit edildi. Bunun üzerine adım adım izlenen Bozkır düzenlenen operasyonla yakalandı. Bugün Türkiye'ye getirilen Bozkır, Emniyet'e teslim edildi. Bozkır'ın sorgusunun, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Hakkında, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve tasarlayarak öldürme" suçlarından yakalama kaydı bulunan Bozkır, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015'te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü "soğan tırları" soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna'ya kaçmıştı.

Bozkır, Ukrayna'da bulunduğu dönemde Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin süreç devam ederken FETÖ'ye ait medya organlarındaki röportajlarında, Türkiye, Türk devlet kurumları ve devlet büyükleri aleyhine asılsız iddialarda bulunmuştu.

Bozkır'ın Ukrayna makamlarına yaptığı iltica talepleri reddedilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Star - NTV ortak yayında Necip Hablemitoğlu suikastinin zanlısı olan Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'da MİT tarafından yakalandığını açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını anlatan 'Köstebek' isimli kitabını yayınlayamadan 18 Aralık 2002’de öldürülmüştü. MİT uzunca bir süredir bu suikastın katil zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'ın izini sürüyordu. Bu şahıs kırmızı bültenle aranıyor. Kaçtığı yurt dışından 2015 yılından itibaren FETÖ medya organlarına verdiği röportajlarda ülkemiz aleyhine asılsız iddialarda bulunuyor. İstihbaratımız bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti. Bu şahsın yakalanarak getirilmesi konusunda Zeleneksy'le konuştuk, önceki başkanla ile de 'Bu ülkenizdedir, lütfen bize verin' dedik. Bu kişi şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor. İstihbarat teşkilatımızın yakın markajı, muhataplarıyla olan sıkı diyaloglarla bu iş neticelendi. FETÖ ile irtibatı yanında DEAŞ terör örgütüne silah ve mühimmat temin ettiği bilinen isim. Bu şahsın ülkemize getirilmesi geçmişteki faili meçhul cinayetleri aydınlatma konusundaki kararlılığımızın ispatıdır.

Devletimize ve milletimize ihanet eden şebekelerinin oyunlarını her zaman bozduk, bozmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Hep söylediğimiz gibi güvenlik meseleleri bizim için bir bütündür. Her çeşidinden terör örgütü ve suç şebekesiyle mücadelemizi aynı hassasiyetle sürdürüyoruz. Geçmişte faili meçhul cinayetlerle istikrarımızı bozmaya çalışanları ortaya çıkararak ülkemize karşı oynanan oyunları deşifre etme konusundaki kararlılığımız da bakidir. Burada kaçtıkları ülkelerde karanlık odaklarla iş birliği yaparak, terör faaliyetlerine devam eden hainlere de bu vesileyle seslenmek istiyorum, dünyanın neresine giderseniz gidin Türk adaleti önüne çıkıp, hesap vermekten kurtulamayacaksınız. Son nefesinize kadar ensenizde olacağız."

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Nuri Gökhan Bozkır kimdir? Karanlık Nuri kimdir? Kaç yaşında, nereli Nasıl yakalandı?

Son Dakika | Hablemitoğlu suikastı zanlısı Nuri Gökhan Bozkır MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirildi!