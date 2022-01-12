Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor (canlı yayın)

Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Akçakale sınırımızda bölücü terör örgütünün döşediği patlayıcı sebebiyle şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak. Nerede aklınıza terör bölgesi geliyorsa orada bizler Mehmetçiğimizle varız, var olmaya devam edeceğiz.

Elim trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet diliyorum.

Ekonomide milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için yapılan düzenlemeler inşallah yasalaşacak. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokan hedefimize kararlılıkla devam ediyoruz. Ülkesinin geçmişinden bihaber gafillerin ezbere atıp tutarak milletimizin moralini bozmaya dönük gayretlerini kimi zaman üzüntü, kimi zaman da öfkeyle takip ediyoruz.

"FETÖ VASITASIYLA TEŞEBBÜS EDİLEN DARBE GİRİŞİMLERİNİ BİRER BİRER BERTARAF ETTİK"

Türkiye'de her kim bu gidişin önünü kesmek için adım atmışsa başına gelmeyen kalmamıştır. Rahmet Menderes'in akıbeti darağacında nihayete ermiştir. Rahmetli Özal'ın sonu beklenmedik ölüm olmuştur. Kendi yaşadıklarımızı biz unutursak diğer insanlar hayli hayli unutur. İktidarımızın ilk yıllarında vesayetin önümüze hangi engeller çıkardığı gözlerimizin önündedir. Devletlerin parçalanmasına yol açan alçak senaryoyu milletimiz ile birlikte yırtıp çöpe attık. Siyasi ve sosyal kaos denemelerini, FETÖ vasıtasıyla teşebbüs edilen darbe girişimlerini birer birer bertaraf ettik. Biz milletimizle birlikte istiklalimizle sarıldıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi daha da genişledi.

"TÜRKİYE BATILI ÜLKELERİN HUSUMETİYLE KARŞI KARŞIYA KALMIŞTIR"

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimini bertaraf ettikten sonra Batılı ülkelerin husumetiyle karşı karşıya kalmıştır. ABD, doğrudan ekonomimizi mahvetme tehdidiyle sergilemeyi tercih etmiştir. Kimi Avrupa ülkeleri aynı tavrı daha dolaylı yollardan ortaya koymuşlardır. Bu süreçte de hemen tedbirlerimizi alarak mücadele saflarını sıklaştırdık. Yurtdışından finans sistemimizin dengelerini bozacak şekilde yapılabilecek araçların kontrolünü önemli ölçüde kontrol altına aldık.

Salgın sürecinde Türkiye hayata geçirdiği etkin tedbirlerle kendini korumaya almıştır.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Salgın süreci küresel ekonominin 2008 finans krizi ile bozulmuş dengelerini daha sert şekilde altüst etmiştir. Enerji ve gıda fiyatları başta olmak üzere EMTIA fiyatlarının yükselmesi ile gelişmiş ülkeler 5 katı, 7 katına çıkan enflasyonlar ile karşı karşıya kalmıştır. Tarihlerinde görülmemiş oranlara ulaştılar. Ülkemizde de enflasyon sorunu elbette vardır. Türkiye döviz sorunu gibi can yakıcı bir sorunla da boğuşmuştur. Enflasyonda da döviz kurunda da olduğu gibi ülkemizin gerçekleri ile uyuşmayan bir şişkinlik olduğu açıktır. Bu enflasyondaki bu şişkinliği aşacağız.

TEMMUZDA MAAŞLAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Ülkemizin hiçbir kesimini enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Enflasyon durumuna göre Temmuz ayında çalışanlarımızın maaş durumlarını yeniden gözden geçireceğiz.

Biz çalışıp ürettikçe, büyüdükçe karşımızdaki sorunlar da küçülecek. Önceliğimiz istihdamı artırarak hedeflerimizi birer birer yerine getirmektir. Alınan tüm tedbirlerin istihdamı korumaya yönelik olduğuna dikkatleri çekmek istiyorum. Biz salgın döneminde 2 milyon 700 bin ilave istihdam ile onların başaramadıklarını başardık. Bizi bu yoldan alı koyacak hiçbir tehdide boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

Biz bu zamana kadar laf ile değil, icraat ile milletimizin karşısına çıktık. Önümüzdeki yaz ayında bu fedakarlık ve çalışmalarımızın karşılıklarını hep birlikte almaya başlayacağız. İşte o zaman 2023 Türkiye için tarihi bir dönüm noktası ve unutulmaz bir bayram haline dönüşecektir."

ÖZEL OKULLARDAKİ ÜCRET ARTIŞI

Özel okullardaki artış üst sınırını yüzde 36 seviyesi ile sınırladık. Bay Kemal çıkmış bununla ilgili konuşuyor. Bu iş bizim işimiz, gerekeni yaptık. Sen geriden geliyorsun.

"KAFANIZI KALDIRIN VE DÜNYAYA BİR BAKIN"

Ülkemizin ihracatını 500 milyar dolara çıkarma hedefini açıkladığımızda birilerinin kendi akıllarınca dalga geçtiğini gördük. Kafanızı kaldırın ve dünyaya bir bakın. Politika faizleri ile enflasyon arasındaki farkın 10 katı geçtiği ülkelerde kimse bu durumu sorgulanıyor, muhalefet partileri felaket tellallığı yapmıyor. Gıda fiyatlarından kiralara kadar her alanda ciddi artışlarla karşı karşıya kalan gelişmiş ülkelerin kamuoyları sükunetle gelişmeleri takip ediyor. Bizde ise muhalefet cenahı yalanla ortalığı karıştırmak için canhıraş bir gayret içindedir.

Bizi bu yoldan alıkoyacak hiçbir tehdide boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Salgının etkisini nispeten azaltmasıyla birlikte gelişmiş ülkelerin tablonun negatif kısmında kaldığını görüyoruz. İstihdam sayısını 30 milyon sınırına getirmiş olmamız ülkemizi büyütme stratejimizin harfiyen işlediğini gösteriyor. Bu yoldan geri dönmeyeceğiz. Önümüzdeki yaz aylarında bu çabalarımızın meyvelerini hep beraber almaya başlayacağız.

"ÜLKEDE KOMEDYEN EKSİĞİ VAR Kİ ORAYI DOLDURUYOR"

CHP'nin bunca muhalefet döneminde bir vizyon ortaya koyduğunu gören var mı? Alternatif teklif getirdiğini duyan var mı? Milletimizin derdine derman olduğunu duyan, bilen var mı? Yok. Ne işe yarar bu CHP? Bunun cevabını başındaki zata bakarak anlayabilirsiniz. CHP'nin başındaki zat yalan ve çarpıtma siyaseti ile milletimizi güldürüyor. Ülkede komedyen eksiği var ki orayı dolduruyor.

"NEREDE CHP'Lİ BELEDİYE VARSA ÇİFTÇİYE BEDAVA ELEKTRİK VERİLMESİNİ TEKLİF EDELİM DEDİK"

Madem Kılıçdaroğlu işin eğlencesinde. Bu zat, Şanlıurfa'nın CHP'ye geçmesi halinde elektriğin bedavaya verileceğini söylüyor. Madem CHP Genel Başkanı'nın böyle bir hayali var. Biz de kendisine yardımcı olalım dedik. Arkadaşlarımıza talimat verdik. Nerede CHP'li belediye varsa çiftçiye bedava elektrik verilmesini teklif edelim dedik. Maksat Kılıçdaroğlu'nun sözünü yerde bırakmayalım. CHP Genel Başkanı'nı kendi tabanı ve millet nezdinde mahcup etmeyelim. Gerçi ilk başladığımız yerde 'Gidin onu Kılıçdaroğlu'na sorun' deseler de, belediye başkanının CHP Genel Başkanı'nın vaadinden haberi yok herhalde.

Değerli arkadaşlar, karşımızda böylesine ağzından çıkan sözden habersiz, gerçekler yüzüne vurulunca böylesine tepkisizi, milletin beklentilerine cevap vermekten bu kadar uzak bir muhalefet tipolojisi var.

"ÜLKENİN YÖNETİMİNE TALİPLER AMA ORTADA ADAYLARI YOK"

Bu muhalefet sorununu Türkiye nasıl çözer, bunu bilmiyoruz. Ülkenin yönetimine talipler ama ortada adayları yok. Cumhur İttifakı'na karşı bir ittifak kuruluyor ama aday kim olacak noktasında anlaşamıyorlar. CHP'nin kendi içindeki adaylık süreci saç saça baş başa kavgaya dönüşmüş durumda. Yakında adliyelik olurlar ise şaşırmayın.

PKK'LI TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI OLAN HDP'Lİ VEKİL

Önceki gün alçaklık bayrağını bay Kemal'in başka bir yardımcısı devraldı. FETÖ ile Allah lafzını yan yana kullanarak ne kadar habis bir zihniyete sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Bırakın artık dinimizi istismar etmeyi. Dürüst olun, dürüst. Artık bu yaptıklarınız tutmuyor, bunlar artık geçerli değil. Ortaklarınızdan bir tanesi soyadı neyse. Terör örgütünden birisi ile tutuşuyor. Resimler yayınlanıyor. Günlerdir izledik, izlediniz. Ne yazık k ki PKK'nın bir uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. Biz bununla ilgili olarak Karma Komisyon'a süratle gönderdik, gereği yapılacaktır. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz.

Cumhur İttifakı gereken her şeyi söyledi. Bay Kemal sen neden susuyorsun, İP sen neden susuyorsun, HDP sen neden susuyorsun?

Bir şey söylerler ya da söylemezler, biz gerekeni yapacağız. Milletimize bunları anlatacağız. Bu teröristlerden oluşan parlamento demokratik bir parlamento olamaz. Parlamentoya demokrasiyi egemen kılmamız lazım."

Devamı gelecek...