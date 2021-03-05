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  3. SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans yöntemiyle görüşerek çeşitli konularda istişarede bulundu.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da hazır bulunduğu görüşmenin detaylarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından henüz bir açıklama gelmedi.

Ancak ikilinin, görüşmede  Türkiye'nin AB ile ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki son durumu masaya yatırdığı tahmin ediliyor. 

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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