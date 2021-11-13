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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Cengiz'in ailesiyle telefonda görüştü

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Cengiz'in ailesiyle telefonda görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile saldırması sonucu hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Cengiz'in ailesiyle telefonda görüştü

Son dakika... İstanbul Ataşehir'de 9 Kasım günü akşam saatlerinde meydana gelen mimar  28 yaşındaki Başak Cengiz, 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz'un samuray bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Cengiz'in ailesiyle telefonda görüştü

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLMİŞTİ

Genç kadının ölümü yürekleri yakmıştı. Cengiz, 11 Kasım günü Yenimahalle'deki Yahyalar Merkez Camisi'nde kılınan namazının ardından toprağa verilmişti.  Başak Cengiz'in cenaze törenine ailesi, nişanlısı, yakınları ve çok sayıda vatandaş katılmış, annesinin ve nişanlısının gözyaşı yürekleri acıtmıştı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Cengiz'in ailesiyle telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AİLEYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Adalet Bakanı Gül, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

Cengiz'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Gül, daha sonra aileyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Erdoğan, telefonla görüştüğü Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz'e, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim kızını cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah." dedi.

Anne Beyhan Cengiz ile de görüşen Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yani bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki demek ki varmış. Allah sabrınızı arttırsın inşallah." diye konuştu.

BAKAN GÜL: HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAKTIR

Adalet Bakanı Gül, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Başak Cengiz kızımızın ailesine taziyede bulunduk. Başak'a Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Onu hayattan, sevdiklerinden koparan cani hak ettiği cezayı alacaktır." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Cengiz'in ailesiyle telefonda görüştüSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Cengiz'in ailesiyle telefonda görüştüSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Cengiz'in ailesiyle telefonda görüştüSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Cengiz'in ailesiyle telefonda görüştü

Tayfun Altuntaş
Editör
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