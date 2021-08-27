Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Başçarşı Camii açılışında açıklamalara bulundu!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti. Daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"6 SENE ÖNCE HAREKETE GEÇTİK"

"Saraybosna'nın sembolü olan bu eseri tekrar eski görkemine kavuşturmak amacıyla 6 sene önce harekete geçtik. 20 Mayıs 2015 tarihinde camiinin restorasyonu için bir işbirliği protokolü imzaladık."

"GEÇEN SENE AÇILIŞA HAZI HALE GETİRİLDİ"

"2017 yılında başlayan restorasyon çalışmasında camiinin dış beden duvarların, kubbesinde gerekli tamiratlar yapıldı. İç mekanda ise kalem işinin projesi tamamlandı ve geçen sene açılışa hazır hale getirildi."

"MİRAÇ GECESİ AÇMAYI PLANLIYORDUK"

"Esasen camiinin açılışını 21 Mart'taki Miraç gecesinde yapmayı planlıyorduk, ancak tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle camimizin resmi açılışlını ertelemek zorunda kaldı. Bugün sizlerle birlikte bu açılışı gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz."

"ÇOCUKLARIMIZI CAMİLERE GETİRMELİYİZ"

"Camilerimiz tüm müslümanların kardeşliğinin bir nişanesidir. Namazlarımızı kıldığımız mekanların ötesinde evlerimizin neşesi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ellerinden tutup camilere daha çok getirmeliyiz. Hanım kardeşlerimizin özellikle genç kızlarımızın buralardan daha fazla faydalanmasını sağlamalıyız. Gayrımüslim dostlarımızın buralarda çekinmeden gelmelerini temin etmeliyiz."

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Başçarşı Camii'nde kılınacak namazların okunacak ezanların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Camiinin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Saraybosnalı kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.