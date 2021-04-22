SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında YİK toplandı! O konular ele alındı...
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Yüksek İstişare Kurulu toplandı. Kurulda yeni anayasa, antidemokratik girişimler ve sözde "Ermeni soykırımı" ele alınan konular arasındaydı.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulunda yeni anayasa, antidemokratik girişimler ve sözde Ermeni soykırımı iftirası konusu değerlendirildi. YİK üyeleri, Türkiye için tarihi önemi olan yeni anayasanın mümkün olan en geniş uzlaşıyla hazırlanması gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin 100. yılını darbe anayasası ile değil milletin kararı ile yeni ve sivil bir anayasa ile karşılamak istediklerini açıkladı. Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözde "Ermeni soykırımı" yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya destek verenlere karşı gerçeklerin arkasında durmayı savunmayı sürdüreceklerini duyurdu.
(AA)
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