Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye bayram ikramiyesi ve sığınmacı açıklaması

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacılarla ilgili olarak açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bu bayram için de önümüzdeki bayram için de güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir kısıtımız söz konusudur. Yani bayram gidişine bir kısıtımız var" açıklamasına atıfta bulunarak," " Süleyman Bey'in dediği doğrudur, huzurlu bir ortam sağlayınca kendileri gönüllü dönecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emekliye 29-29 Nisan tarihleri arasında ödenecek olan bayram ikramiyeleri için," Çalışma Bakanının dediği gibi emekliye bayram ikramiyesi 1100 lira ödenecek" diye konuştu.

BAKAN BİLGİN AÇIKLAMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün NTV'de katıldığı canlı yayında bayram ikramiyeleri için," Bunu bayramdan önce ödeyeceğiz. 28 veya 29 Nisan'da mutlaka ödenecek. İkramiyenin toplam maliyeti iki bayramda yaklaşık 25 milyar lira. Yani çok büyük bir rakam. Bugünkü ekonomik şartlar içerisinde bireysel olarak bakıldığı zaman 1100 lira ama kamu bütçesindeki karşılığı 25 milyar liradır. Petrolü, doğal gazı devlet sübvanse ediyor. Düşük gelir gruplarına daha fazla sübvanse ediyor ama buna rağmen çok yüksek. Neden, dışarıdan gelen bir kaynak, dövizle alıyoruz. Dünyada enerji fiyatları yükseldi ama bizde daha fazla yükseldi. Çünkü bizde dolardaki dalgalanmanın da yansımasıyla yükseldi. Yani bu 25 milyar, ilave bir 25 milyar lira daha diyelim. İlave 25 milyarı götürüp benzin ya da doğal gaz sübvansiyonu için kullansak, bu fiyatları yarı yarıya düşürebilecek bir rakamdır." demişti.