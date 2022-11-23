Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beşar Esad ile görüşecek misiniz" sorusuna net yanıt! "Siyasette küslük dargınlık olmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşüp görüşmeyeceğine yönelik soruya yanıt verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beşar Esad ile görüşecek misiniz" sorusuna net yanıt! "Siyasette küslük dargınlık olmaz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SİSİ İLE GÖRÜŞMESİ

Katar Dünya Kupası'nın açılışında Mısır Cumhurbaşkanı Sissi ile yaptığı görüşme anımsatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ikinci bir görüşme olur mu?” sorusuna ise “Olabilir” yanıtını verdi. Erdoğan, olası görüşmenin ne zaman olabileceği sorusuna ise “Tarih verilir mi” şeklinde cevap verdi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beşar Esad ile görüşecek misiniz" sorusuna net yanıt! Siyasette küslük dargınlık olmaz

ESAD İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Esad ile görüşüp görüşmeyeceği de soruldu. Erdoğan, “Esad ile görüşme olabilir. Siyasette küslük dargınlık olmaz, eninde sonunda adımlarımızı atarız” şeklinde yanıt verdi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beşar Esad ile görüşecek misiniz" sorusuna net yanıt! Siyasette küslük dargınlık olmaz

DEVLET BAHÇELİ DESTEK VERMİŞTİ

Diğer yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesini olumlu bulduğunu ifade ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de görüşmesi gerektiğini kaydetmişti.

Devlet Bahçeli şunları söylemişti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yle Katar’da kurduğu temas doğru bir temastır, bize göre arkası getirilmelidir.

Bununla da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beşar Esad ile görüşecek misiniz" sorusuna net yanıt! Siyasette küslük dargınlık olmaz

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