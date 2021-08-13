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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt ilçesinde vatandaşlara seslendi: Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt ilçesinde vatandaşlara seslendi: Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız

Son dakika... Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada vatandaşlara hitap etti. Erdoğan," Bizler Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ve ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp inşallah; hep söyleriz ya küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız." dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt ilçesinde vatandaşlara seslendi: Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız

Son dakika... Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Milletimize baş sağlığı diliyorum. Rabbim beterinden korusun diyorum. Bugün Bozkurt'a geçip cumayı inşallah orada kılacağız. Ve Bozkurt'lu kardeşlerimizle hemhal olacağız Sizi selamlamadan geçmeyeyim istedim. Şunu çok açık net söylüyorum. Bizler Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ve ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp inşallah; hep söyleriz ya küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız.

Hiç merak etmeyin bu millet hiçbir zaman çömelmedi, yine çömelmeyeceğiz. Bu devlet hiçbir zaman yıkılmadı, yine yıkılmayacağız.

Süratle de inşallah en kısa zamanda bütün mağduriyetleri giderme çabası içinde olacağız. İçişleri Bakanım, Ulaştırma Bakanım, Çevre Şehircilik bakanımla buradayız. Yerinde değerlendirmeyi yapacağız."

KOORDİNASYON TOPLANTISINA KATILMASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabın ardından ilçede kurulan Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezine geçmesi beklenen Erdoğan, burada gerçekleştirilecek koordinasyon toplantısına başkanlık edecek ve bölgedeki çalışmalar ile son duruma ilişkin yetkililerden bilgi alacak.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt ilçesinde vatandaşlara seslendi: Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız

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SEL BÖLGESİNDEKİ SON DURUM HAKKINDA AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD tarafından saat 08.00 itibarıyla sel bölgelerindeki son duruma ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır.

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 25, Sinop’ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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