Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi

Son dakika... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İYİ Parti temenni ederiz ki bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" açıklamasına yanıt verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi sonrası gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulunmuştu.

İYİ PARTİ'YE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin altılı masadaki konumu değerlendirerek, "Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP’yi bir kenara koyalım, 6’lı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İP’in (İyi Parti’nin) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi

MERAL AKŞENER'DEN YANIT GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz sayın Erdoğan ve arkadaşlarının millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz 2017'de yapılan ve bugünkü bu ucube sistemi getiren o referandumda çok net, çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir siyasi partiyiz. İYİ Parti odur. Dolayısıyla çizgisinde hiç kırıklık olmayan, dün neyi savunduysa bugün de aynı şeyi kararlılıkla savunan, aynı fikri savunan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da hiç olmayız" dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masa çıkışı: "Temenni ederiz ki İYİ Parti masayı terk ederek konumunu gözden geçirir"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masa çıkışı: "Temenni ederiz ki İYİ Parti masayı terk ederek konumunu gözden geçirir"

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