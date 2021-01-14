Ömer Çelik duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında aşı olacak!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemize getirilen CoronaVac aşılarının güven kazanması amacıyla kameralar karşısında aşı olacağını belirtti.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı yaptıracağını açıkladı.

"CANLI YAYINDAN PAYLAŞILMASI TALİMATINI VERDİ"

Aşı çalışmalarını ele alarak açıklamalarına başlayan Çelik, "Aşı ile çalışmalar başladı. İnşallah bu büyük salgından vatandaşlarımızı koruyacak aşı çalışmaları şeffaf bir şekilde milletimizin her kesimine ulaşacak. Toplantımızdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da aşı olacaktır. Bunun kamuoyu ile paylaşılmasını istemiştir. Kendileri aşı olarak, toplumdaki tereddütü ortadan kaldırmak için toplantımızdan sonra aşı olmak için ilgili yere geçecektir.

Cumhurbaşkanımızın en büyük hassasiyeti bu salgından dolayı olumsuzlukla kalan vatandaşların bunlardan kurtulması, can kayıplarının ve tüm bu vatandaşlarımız verilen sürecin sona erdirilmesidir. Herkese verilen kod ile herkesin aşısı kendisine yapılacak şekilde bu süreç devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da MKYK toplantısında açıklama yaparak bunu canlı yayından paylaşmamız talimatını verdiler." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR DARBE MAZUR GÖSTERİLEMEZ, MEŞRU DEĞİLDİR"

"Maalesef Türkiye'deki siyasi tartışmalar, 2021'e girerken, bir takım kirli olayları hatıraya getirerek, vesayet siyasetinin canlandırılmaya çalışılması son derece üzücüdür." diyen Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun erken seçim meselesini sıklıkla dile getirerek gündem oluşturmaya çalıştığını belirterek, Birden bire eski Genelkurmay başkanının çıkıp yaptığı tartışmayla başladı. CHP Genel Başkanı ha bire erken seçim meselesi diyerek siyasi gündem oluşturmaya çalışıyordu. Ardından baş örtüsü yasağı ile maalesef, eski bir CHP'li bakan 28 Şubat mantığını, vesayet mantığını diriltmeye çalışan açıklama yaptı.

Hiçbir darbe mazur gösterilemez, meşru değildir. Hastalıklı mantık, 'Erdoğan ancak büyük felaketle gidebilir' diyerek acınası haldeki değerlendirmeler devam etti. Esas burada üzücü olan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına Kılıçdaroğlu'nun 'Sözde Cumhurbaşkanı' demesidir. Gayrımeşru yapılar için bu ifadeyi kullanırsınız. Yakın tarihte 27 Nisan 2007'de bazılarının 'post-modern darbe' dediği, muhtıra teşebbüsü ile gündeme gelmişti.

O zamanki askeri vesayet tartışmasında 'Biz sözde değil özde Cumhurbaşkanı istiyoruz.' Bu yetkiyi size kim verdi? Siyasi partiler, partiye mensup olan kişilerin evidir. Türkiye Cumhuriyeti ise herkesin ortak çatısıdır. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek makamı olan, orduların baş komutanı olan Cumhurbaşkanı'na böyle bir şey söylerseniz, bu Cumhuriyet değerlerine karşı söylenmiş olur. 'Siyasi eleştiri' yapıyoruz diyorlar. Genel Başkanlık makamı için değil, Cumhurbaşkanlığı makamına bu eleştiriyi yapıyorsunuz. Bu 'namus' meselesini çok alelade kullanıyorlar. Kimsenin bunu yapmaması gerekir. Kendiniz için de bunu kullanmayın dedim." şeklinde konuştu.

"ABD'NİN NEREYE YÖNELECEĞİ TÜM DÜNYAYI ETKİLİYOR"

ABD demokrasisinin bu aşamaya gelmesinin tüm dünyayı şoke ettiğini belirten Çelik, "Gelinen noktada ortaya çıkan sarsıntı, askerlerin yerlerde yattığı görüntü... ABD demokrasisinin içine girdiği değer krizinin pratiğe yansımasıdır. Her demokrasi ve ülke bunu yaşar. Siz başkalarının demokratik sistemlerine karşı çifte standartlar ortaya koyarsanız, oradaki değer krizi sizin sisteminize de yansıyor. Brexit sonrasında ABD-AB ilişkilerinin nasıl olacağız, ABD'nin nereye yöneleceği tüm dünyayı etkiliyor." dedi.