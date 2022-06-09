Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayını açıkladı!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir il danışma toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasını kazandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, davalardan kazandığı paraları hayır kurumlarına bağışladığını söyleyerek "Ne güzel, o söyledikçe biz de kazanıyor, kazandığımızı hayır kurumlarına bağışlıyoruz" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Cumhur İttifakı'nın adayını da açıklayan Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerine yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başlıkları;

"İzmir'den daha kuvvetli, daha coşkulu bir destek bekliyoruz. Maalesef bu şehir bir süredir kendini temsil edenler bakımından talihsizlikler yaşıyor. İzmirli vatandaşlarımın kendilerini temsil etmesi için Meclis'e gönderdiği bu zat İzmir'in yolunu dahi bilmiyor. Mesaisinin çoğunu Silivri'deki memleket düşmanlarını yargıdan kaçırmak, terör örgütlerine payandalık yapmak için harcıyor.

Bugün bir dava daha kazandım. O böyle yaptıkça biz de davaları kazanıyoruz. Nihai kararlar geldikçe onlara uygun olan yere Bay Kemal'in adına hayır yapıyoruz. Kendisi daha önce İstanbul vekilliği yaptı. Ama oranın da ilçelerini bilemeyecek kadar seçildiği yerden habersizdi. Bu zat bazı şehirlerimize ayrı ülke diyecek kadar Türkiye'den de habersiz. Eline ne tutuşturulursa belge diye kürsüden sallayan bu zatın bugüne kadar ülkeye ve millete hayrı dokunmadı. Siyasi kariyerinde kasetle geldiği genel başkanlık koltuğunu korumak dışında ülke ve millet için hiçbir çabasını görmedik. Bu zat şimdi de cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor. Bunun da çıkıp adam gibi delikanlıca yapmak yerine tıynetine uygun şekilde dolambaçlı yollardan yapmaya çalışıyor. "

"KAÇAK GÜREŞMEYİ BIRAK"

"Ülkenin yönetimine talip olmak CHP grup kürsüsünde masasına doldurduğu şürekası önünde şaklabanlık yapmaya benzemez. Milleti oyalama devri geride kaldı. Vakit karar verme vakti. Geçen hafta bu zata çok açık ve net çağrıda bulundum. Kendisi sorularımıza dürüstçe cevap vermek yerine yine topu taca atmaya çalıştı. Buradan İzmir'den aynı davetimi bir kez daha yapıyorum. Artık kaçak güreşmeyi bırak. Artık ipe un sermekten, sürekli bahane üretmekten vazgeç. Havaya bakıp ıslık çalarak etrafta gezinmekle bu iş olmaz."

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI RECEP TAYYİP ERDOĞAN

"Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Ha bire seçim tarihi belli olsun diyorsun. Seçim önümüzdeki yıl Haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok Bay Kemal. Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun diyorsun. İşte söylüyorum; Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan."

"YA ADAYLIĞINI AÇIKLA, YA DA ADAYINI AÇIKLA"

"Az önce Efes 2022 Tatbikatı'nda sayın Bahçeli ile beraberdik. Sayın Bahçeli defalarca ismimi açıkladı. Daha ne arıyorsun? 2023 seçimlerinde aday olmak için de can atıyorsun. Gel kendine ve partine daha fazla eziyet etme Bay Kemal. Cesaretin varsa, yüreğin yetiyorsa bugünden tezi yok ya adaylığını açıkla, ya da adayını açıkla. Siyaset yürek ve samimiyet işidir. Bu soruma cevap vermezsen hem yüreksiz, hem samimiyetsizsin demektir. Ürktüğün, korktuğun bir durum varsa onu da çık açıkça söyle. Diyet borcundan dolayı birileri seni tehdit ediyorsa bu ülkenin polisi, savcısı, hakimi gereğini yapacaktır. Kökeninden dolayı birileri sana aba altından sopa gösteriyorsa onun da çaresi var. AK Parti Türkiyesi herkesin eşit vatandaşlığını garanti altına almış bir ülkedir. Kimsenin ötekileştirilmesine izin vermeyiz. Senin de yanında dimdik dururuz Bay Kemal. "

"ÇAĞRIMIZIN TEK GAYESİ ÜLKEMİZİ BU TARTIŞMADAN BİR ÖNCE KURTARMAK"

"Bizim için seçim meydanında karşımıza kimin çıkacağının ehemmiyeti yok. Biz karşımızdakine değil kendimize güvenerek bu mücadeleye giriyoruz. Çağrımızın tek gayesi ülkemizi bu tartışmadan bir önce kurtarmaktır. Bakalım bu sefer Bay Kemal nereye kaçacak, hangi bahaneye sığınacak."

"BAY KEMAL NEREDEYDİ? TURİST GİBİ GELDİ, DOLAŞTI"

"Biz kimin ne dediğine değil kendi işimize bakacağız. Son 20 yılda İzmir'e toplam 90 milyar tutarında yatırım yapğtık. Bay Kemal'in Büyükşehir Belediyesi acaba ne yaptı İzmir'e? Yağmurlar yağdığında İzmir'i nasıl su basıyor görüyorsunuz. Sağlıkta toplam 122 tesisi şehrimize kazandırdık. 2060 yataklı Bayraklı Şehir Hastanemizi inşallah bu yıl içinde tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyoruz. Bundan tam 2 yıl önce yaşanan depremin ardından İzmir'in sokaklarında enkazdan enkaza koşuyorduk. Bay Kemal neredeydi? Turist gibi geldi, dolaştı. Biz tüm ekibimizle buradaydık. Yılmaz Erbek apartmanındaki yavrularımızı, Rıza Bey apartmanında, Cumhuriyet sitesinde yitip giden canlarımızı biz unutmadık. O gün İzmirlilere söz verdik. Önce çocuklarımızı kurtaracağız, sonra yuvalarını teslim edeceğiz. Depremin üzerinden bir yıl geçmeden 741 bağımsız bölümden oluşan konutları depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Bayraklı'da yerinde dönüşümle yaptığımız konut ve işyerlerinin büyük kısmını tamamladık. Rezerv alanındaki 3657 konut inşaatı sürüyor. İnşallah yıl sonuna kadar tüm konutları İzmirli kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşayacağız. Ama birileri hala kendi hizmet binalarını ne yapacaklarına daha karar veremiyor. İnşallah İzmirli kardeşlerimiz bu farkı görüyor ve herkesin notunu veriyor. Şehrimize 4 Millet Bahçesi yapıyoruz. İstanbul - İzmir otoyolu sayesinde İstanbul'a 3.5 saatte varabilmenizi sağladık. "