Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

Alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek. Görüşme saat 14.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Toplantıda siyasi gelişmeler ve gündemin değerlendirilmesi bekleniyor.

Öte yandan iki lider son olarak geçtiğimiz yıl 17 Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 40 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.