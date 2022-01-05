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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! İşte ziyaretten fotoğraflar...

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! İşte ziyaretten fotoğraflar...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! İşte ziyaretten fotoğraflar...

Alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Saat 14.00'da basına kapalı olarak Bahçeli'nin Beytepe'deki evinde gerçekleşen görüşme bir saat sürdü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin öğrencilik yıllarına ait kütük defterinin yer aldığı tabloyu ve üzerinde üç hilal bulunan sedef kakma kutu içindeki kitabı MHP liderine hediye etti.

Görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! İşte ziyaretten fotoğraflar...

17 KASIM'DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Öte yandan iki lider son olarak geçtiğimiz yıl 17 Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 40 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. 

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! İşte ziyaretten fotoğraflar... Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! İşte ziyaretten fotoğraflar...

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! İşte ziyaretten fotoğraflar...Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! İşte ziyaretten fotoğraflar...Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! İşte ziyaretten fotoğraflar...Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! İşte ziyaretten fotoğraflar...

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! İşte ziyaretten fotoğraflar...Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! İşte ziyaretten fotoğraflar...

Tayfun Altuntaş
Editör
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