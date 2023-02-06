Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Depremler nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildi

Merkez Üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem, binlerce kişiyi hayattan kopardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre şu ana kadar 1651 vatandaş hayatını kaybettiği, 11 bin 119 kişinin yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli yas kararı aldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir."