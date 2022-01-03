Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yarın Meclis'e sunuluyor

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de gerçekleşen yılın ilk Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kur korumalı Türk Lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar TL'lik bir geçişin yaşanması durumunun vatandaşın güveni olduğunu söyleyen Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu uygulamayı genişletiyoruz. Ülkemiz ekonomisinin istikrar ve güven içinde büyümesine katkı sağlayacak yeni araçlarla birlikte 2022'de daha güçlendireceğiz.

Açıkladığımız tedbir paketinin, bizim veya ilgili kurumlarımız tarafından hayata geçilebilecek olanların tamamını uygulamaya soktuk. Döviz ve altın cinsi hesaplardan vadeli TL hesaba dönüştürülen hesaplara stopaj oranı sıfırlandı.

"YENİ EKONOMİK KARARLAR YARIN MECLİS!'E SUNULACAK"

Temettü gelirlerine uygulanan stopaj oranı %15'ten %10'a indirildi. Talep edenler, bankalardaki altın hesaplarında tuttukları birikimleri fiziki altın olarak da alabilecek. Kredi garanti fonunun daha aktif ve kapsayıcı şekilde çalıştırılmasıyla ilgili protokol haya geçiyor. TL için hazine desteğine, imalat ve 1 puanlık indirim yapılmasına, BES'deki devlet katkısını %30'a çıkarılmasına, gelire endeksli senetlerin ihracatına tüm bunlara yönelik kanun teklifi yarın TBMM'nin huzuruna sunuluyor."

Kabine Toplantısı sonrası açıkladı! Erdoğan'dan KOSGEB desteği müjdesi