Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Öğretmen atamalarında takvim belli oldu

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Eylül çarşamba günü akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu. Paylaşımında "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerine yer veren Erdoğan'ın açıklaması sonrası Milli Eğitim Bakanlığı takvimi açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 15 bin öğretmen atanacak