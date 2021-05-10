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  3. SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmelerde Erdoğan, İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını "terör" olarak nitelendirdi ve Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadığını dile getirdi.

Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Aynı zamanda Türkiye'nin Filistin'i her zaman desteklediğini, Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğinin altını çizdi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIMIZI VURGULADIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin görüşmesine ilişkin Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Değerli kardeşim,

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirdim. 

İsrail’in Kudüs’teki saldırılarını “terör” olarak nitelendirerek, sadece Müslümanların değil bütün bir insanlığın vicdanını yaralayan bu alçakça saldırıları ve Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadığımı ifade ettim. 

İsrail’in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere elimizden geleni yapacağımızı vurguladım.  

Türkiye’nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini belirttim."

SON DAKİKA Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

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