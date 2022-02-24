Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştüTRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 21. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle YoutubeATV Bir Zamanlar Çukurova 125. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Camdaki Kız 32. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle YoutubeFOX TV canlı yayın Mahkum 11. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle YoutubeSon dakika! Putin açıklama yapıyor! "Başka bir yol bırakmadılar"Yatak Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıEdvar Musikisi ne demek, TDK'ya göre Edvar Musikisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son Dakika! Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy duyurdu: Çernobil'i almaya çalışıyorlar!SON DAKİKA! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten kritik açıklama : Bu işgali tümüyle reddediyoruz
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Son dakika... Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Son dakika... Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

AA

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT