Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! 4.4 şiddetinde depremle sarsıldılarAkçadağ ne demek, TDK'ya göre Akçadağ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Meslektaşını öldüren doktora ilişkin flaş gelişmeSüper Loto sonuçları 28 Eylül 2021 Salı | 28.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı Pendik'te gururlandıran sevinç! Şampiyonun adı spor kompleksine verildiKayaalp isminin anlamı nedir, Kayaalp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Hamaset isminin anlamı nedir, Hamaset ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Elektrikli scooter kullanıyorsanız bunlara dikkat! Trafik cezası yiyebilirsiniz!Batuhan isminin anlamı nedir, Batuhan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Akarsel isminin anlamı nedir, Akarsel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayının sonunda yapılacak olan G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceği ifade edildi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  ile ABD Başkanı Joe Biden, 30-31 Ekim tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan G-20 Liderler Zirvesi marjında baş başa bir görüşme gerçekleştirecek.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, S-400 hava savunma sistemleri, Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'nin parasını ödediği halde teslim edilmeyen F-35 savaş uçakları konusunun görüşülmesi bekleniyor.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76 Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirememişti. Böylece beklenen görüşme geç de olsa yapılacak. 

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT