Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, 30-31 Ekim tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan G-20 Liderler Zirvesi marjında baş başa bir görüşme gerçekleştirecek.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, S-400 hava savunma sistemleri, Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'nin parasını ödediği halde teslim edilmeyen F-35 savaş uçakları konusunun görüşülmesi bekleniyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76 Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirememişti. Böylece beklenen görüşme geç de olsa yapılacak.