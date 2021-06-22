Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile telefonda görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elmas'ı tebrik ederek başarılar diledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Burak Elmas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek kendisini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin tüm Galatasaray camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu."