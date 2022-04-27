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  3. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Guterres'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya lideri Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarından bahsettiği ifade edilirken, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdiği öğrenildi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le yüz yüze de görüşmüştü. 1.5 saatlik görüşmenin sonrasında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için çaba harcarken, diğer yandan da sivillerin tahliye edilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması adımlarına katkı vererek yaşanan insani krizin sonlandırılması için BM ile yakın çalışmaya devam edeceklerini belirmişti.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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