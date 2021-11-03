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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında asılsız paylaşımda bulunanlar ile ilgili harekete geçildi

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında asılsız paylaşımda bulunanlar ile ilgili harekete geçildi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında asılsız paylaşımda bulunanlar ile ilgili harekete geçildi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

NE OLMUŞTU?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sosyal medya platformu Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki çirkin paylaşımlara ilişkin açıklamada bulunulmuştu.

Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN kastedilerek #ölmüş hashtagine (etiket) başlatıldığına rastlanılmıştır. Bahse konu hashtag (etiket) altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır.

Yalan, mesnetsiz ve dezenformasyon ihtiva eden paylaşımlar hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere gönderilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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