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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu! Öğrencilere kredi ve burs müjdesi!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda katıldığı iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi ve burs ödemelerinin mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatırılacağını duyurdu.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu! Öğrencilere kredi ve burs müjdesi!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğrenciler ile İftar Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:


"Bizim okul hayatımız Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bakımdan çalkantılı bir döneminde geçti.

Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak için çok çalıştık. Engelleri aştık, eser ve hizmet ürettik.

Pençe-Kilit Harekatı devam ediyor. 45 terörist etkisiz hale getirildi. İnlerine giriyoruz. Sayı daha da artacak.

Ülkemizde eskiden üniversite kapısında öyle bir yığılma vardı ki... Şimdi kimseyi açıkta bırakmıyoruz. Önce üniversite sayımızı 78'den 207'ye çıkardık. Şu anda üniversitemizin olmadığı il yok. Akademisyen sayısını 70 binden 182 bine çıkardık. Bu yığılmayı da ortadan kaldırdık. Yurt sayımızı 190'dan 778'e, yurt kapasitelerimizi de 182 binden 747 bine yükselttik."

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu! Öğrencilere kredi ve burs müjdesi!

KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ

"Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6’sı ile 10’u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25’inden itibaren yatıracağız."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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