Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefini açıkladı!

Son dakika! Cumhurbaşkanı, Şanhay İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi dönüşünde medya mensuplarına gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliği) Şimdi bundan sonraki süreç bu işin en ileri kademesine doğru atılacak bir adımdır. Hedef o. Üye olmak olmamak ayrı ama bizim bu ülkelerle olan münasebetlerimiz, bu atılan adımla çok daha farklı bir konuma taşınmış olacak

Akkuyu ile ilgili mutabakat sağlandı. Türk firması IC ile mutabık kaldılar. Süreci hızla devam ettirerek 2023 içinde birinci ünitenin açılışını yapabileceğiz Tahıl koridorunun daha ziyade az gelişmiş ülkelere yönelik çalıştırılması gerekiyor, Putin'le onu konuştuk. Bundan sonraki süreçte bunun takipçisi olacağız Çalışıyoruz, çalıştığınız zaman para da geliyor. Ülkemize duyulan güvenle dışarıdan da geliyor. Hazine, Merkez Bankası el ele üretken bir ekonomiyi büyütüyor. Üretim ekonomisinin neticesi olarak biz şu anda hasılayı toplamaya başladık. Şu an itibarıyla Merkez Bankamızın rezervi 115 milyar dolar civarında.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik provokasyonlarından vazgeçmesi, taahhütlerine uygun davranarak barış ve iş birliğine odaklanması önem taşıyor."

SOSYAL KONUT PROJESİ

"Talebin yoğunluğu ortada. Allah nasip ederse seçimden sonra yeni bir etabı başlatacağız. Çünkü arsa noktasında sıkıntımız yok. Talimatı verdim, yıl sonuna varmadan, hangi şehirde ne kadar yapıyoruz, ona göre bir taraftan temelleri atıp inşaatlara başlayacağız, Arz-talep dengesini görmüş olduk, talep istikametinde görünüyor. Öyleyse seçimin ertesinde yeniden bir hamle yapılabilir"

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