Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan için skandal sözler kullanmıştı! Gazeteci Sedef Kabaş'a 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi, tahliye edildi

Son dakika...TELE1 TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programına CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile İletişim Uzmanı ve gazeteci Sedef Kabaş katılmıştı.

SKANDAL SÖZLER KULLANMIŞTI

Programa "Şuna inanıyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatına baksa, kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Yani çok iyi makamlara getirdi. Çok destek, oy verdi. Çok paye verdi. Üslup düşüklüğü, küfretmek ne demektir? Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur demiş. Yani tam tersini ifade eder." sözleri damga vuran Sedef Kabaş, hakkında soruşturma açıldıktan gözaltına alınmış akabinde ise tutuklanmıştı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Bugün hakim karşısına çıkan Sedef Kabaş, mahkeme tarafından Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı, Buna karşın Sedef Kabaş'ın tahliye edilmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Kabaş'ın 14 Ocak'taki televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlattığı soruşturma tamamlanmış ve hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Sedef Kabaş'ın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de iki kez "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarını işlediğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede Kabaş'ın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya, bakanlara yönelik "görüntülü iletiyle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan ise 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplam 3 yıl 9,5 aydan 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.