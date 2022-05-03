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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim töreninde konuştu: "Güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli döndü"

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim töreninde konuştu: "Güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli döndü"

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD koordinasyonunda İdlib’de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim törenine gönderdiği video mesajda güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısının 500 bin olduğunu ifade ederek," 1.5 milyon Suriyelinin geri dönüşü için yeni bir proje hazırlıyoruz. " dedi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı AFAD koordinasyonunda İdlib’de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim törenine video konferans yöntemiyle katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Tüm alanlarda dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz, paylaşmanın bereketine inanan insanlarız.

Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli döndü, 1.5 milyon Suriyelinin geri dönüşü için yeni bir proje hazırlıyoruz. 

Detaylar gelecek...

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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