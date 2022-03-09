Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, telefonda görüşecek!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 18,30'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Erdoğan-Leyen görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yanı sıra Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ele alındı.

PUTİN İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Uzun süren bu görüşmenin ardından Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Vladimir Putin görüşmede, Donbass’ı korumaya yönelik özel askeri operasyonun gidişatı hakkında bilgi verdi. Bu konudaki temel yaklaşımları ve değerlendirmelerini özetledi, ayrıca belirlenen ana amaç ve hedefleri detaylı biçimde aktardı. Özel harekatın plana ve programa uygun olarak yürütüldüğü vurgulandı” ifadeleri kullanılmıştı.