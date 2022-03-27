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  3. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin ile görüştü! Müzakerenin olacağı şehir belirlendi!

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin ile görüştü! Müzakerenin olacağı şehir belirlendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin ile görüştü! Müzakerenin olacağı şehir belirlendi!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin ile görüştü! Müzakerenin olacağı şehir belirlendi!

BARIŞ İÇİN HER TÜRLÜ KATKI VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu süreçte Türkiye’nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin ile görüştü! Müzakerenin olacağı şehir belirlendi!

MÜZAKERE İSTANBUL'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin ile görüştü! Müzakerenin olacağı şehir belirlendi!​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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