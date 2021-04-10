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SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesi başladı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki görüşme başladı

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesi başladı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki görüşme başladı. Basına kapalı zirve Huber Köşkü'nde gerçekleşmekte. Toplantı bittikten sonra basın toplantısı yapılması bekleniyor. 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için Huber Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayla Devlet Başkalı Volodimir Zelenski görüşmesi başladı. Söz konusu görüşmeden sonra iki lider heyetleriyle Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumunu gerçekleştirecek.

 

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