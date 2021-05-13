Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile görüşme gerçekleştirdi
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Kazımi'nin karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Kazımi'nin karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi’nin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail’in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları da ele alındı.