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  3. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin'de İsrailli radikal gruplar ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar ele alındı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

"İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Yitzhak Herzog’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Görüşmemizde, son günlerde Filistin’de İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkilerimizi ele aldık.

Sayın Herzog’la görüşmemde şu hususları ifade ettim:

Ramazan ayının başlangıcından itibaren Batı Şeria ve Mescid-i Aksa dâhil meydana gelen olaylarda 400’ü aşkın Filistinlinin yaralanması ve aralarında çocukların bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesi bizleri çok üzmüştür.

Mescid-i Aksa’nın dün ve önceki gün sabah namazından sonra fanatik grupların baskınına uğraması ve müdahaleler neticesinde yine istenmeyen görüntüler yaşanması, gerilimin Gazze’ye de sirayet etmesi üzüntümüzü artırmıştır.

Bayramların bayram havasında yaşanması gerekirken bazı radikaller yüzünden her sene karşılaşılan bu görüntüler vicdanları yaralamakta, tüm İslam âleminde haklı tepkilere neden olmaktadır.

Bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini bir kez daha vurgulamak istiyorum."

Ayrıntılar geliyor...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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