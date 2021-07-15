Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz anma töreninde açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un 5. yıldönümünün anma programı dahilinde konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yapılan konuşmada Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine büyük bir cesaretle karşı koyan halkımızı kutlarken, şehit ve gazilerimiz hakkında da açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları ise şu şekilde:

"Aziz milletim değerli şehit yakınlarımız, kıymetli gazilerimiz, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin kurşunları ve bombaları altında 251 şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi olan kardeşlerimize rabbimden sağlık diliyorum."

"NE YAPSAK 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE HAKKIMIZI ÖDEYEMEYİZ"

"15 Temmuz şehitlerine borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Biraz gecikmeyle de olsa bu müzeyi milletimizin hizmetine sunarak ülkemizde demokrasi, halk, özgürlük ve adalet mücadelesinin kolay kazanılmadığını tüm dünyaya göstermek istedik. Müzemizde 15 Temmuz gecesi milletimizin sergilediği direniş ve ertesi gün aydınlık Türkiye'ye nasıl ulaşıldığı ziyaretçilere gösterilecek. Rabbimden bir daha milletimizi 15 Temmuz gibi imtihanlara maruz bırakmamasını istiyorum.

Demokrasi nöbetine katılan vatandaşlarımıza bir kez daha şahsım ve milletim adıma teşekkür ediyorum. Bu nöbetler ülkemizin hainlere 'Topunuz birden gelin' diyerek meydan okuduğu bir başka destan olmuştur. İhanet nöbetini FETÖ'nün bırakıp, PKK'nın devraldığı, onların yetmediği yerde başkaların sahne alanların amacı Türkiye'yi esir etmekti. Her şeyi planlayanlar tek bir şeyi hesaba katmamıştı."

"DEMOKRASİ NÖBETİNE KATILAN VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Demokrasi nöbetine katılan vatandaşlarımıza bir kez daha şahsım ve milletim adıma teşekkür ediyorum. Bu nöbetler ülkemizin hainlere 'Topunuz birden gelin' diyerek meydan okuduğu bir başka destan olmuştur. İhanet nöbetini FETÖ'nün bırakıp, PKK'nın devraldığı, onların yetmediği yerde başkaları sahneye çıktı. Amaçları Türkiye'yi esir etmekti."

"TOPUNUZ BİRDEN GELİN DEDİĞİMİZ BİR DESTAN OLDU"

"Bu nöbetler ülkemizin istiklal, istikbaline göz dikenlere 'topunuz birden gelin' diyerek meydan okuduğumuz bir başka destan olmuştur. İhanet nöbetini FETÖ'nün bırakıp, PKK'nın devraldığı, onun bırakıp DEAŞ'ın devreye girdiği, başkalarının sahne aldığı Türkiye'ye diz çöktürmek, Türk milletini esir etmektir. Her şeyi planlayanlar tek bir şeyi hesaba katmamışlardır; Türk milletinin ülkesini, devletini canı pahasına koruyacağını, göğsünü siper ederek ezanına, bayrağına, meclisine, Cumhurbaşkanına sahip çıkacağını hesap etmemişlerdir. Bir şeyi daha hesap etmemişlerdi, o da 'hesapların üstünde Allah'ın da bir hesabı vardır'. İşte Allah'ın hesabı bütün hesapların üstündeydi. O hesabı bunlar hiç düşünmemişlerdi."

"BU MİLLET KENDİ İÇLERİNDEN ÇIKAN İHANETİ KABUL ETMEZ"

"Önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak, tuzakları birer birer bozarak hedeflerimize yürüyoruz. Şimdi önümüzde 2023 hedefine Cumhur İttifakı olarak son bir hedefimiz var. Onu da aştığımızda ülke ve millet olarak yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye, tarihi boyunca pek çok saldıraya, pek çok tuzağa maruz kalmıştır. Milletimiz için vatanımızı korumak mücadele etmek, adeta bu uğurda şehitler vermek, ekmek yemek su içmek gibi tabi şeylerdir. Bu milletin affetmeyeceği tek bir şey varsa, o da kendi içlerinden çıkan hainlerin ihanetidir. Bu ülke hainleri, hainlerin arkasında duranları da affetmez. Devleti karanlık vampirlerin emirlerine sunmak için çalışanların affı da olmaz müsaadesi de olmaz."

"TÜRKİYE2NİN GEÇİLMEZ OLDUĞU BİR KERE DAHA GÖRÜLMÜŞTÜR"

TSK'nın, FETÖ'nün veya kendini onların sahibi zannedenlerin Türk Milletinin ordusu olduğunu düşünememişlerdi. Bizim milletimiz her şey bitti denildiği anda adeta küllerinden yeniden doğarak çok daha büyük atılımlar içerisine girmiş millettir. O gece şehitler tepesini boş bırakmamak için sokaklara çıkan, yolları dolduran, darbecileri kovalayanların sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu bir kez daha görülmüştür. FETÖ'cü alçaklar tarafından şehit edilen 251 kardeşimizin her birinin hikayesi vardır. Bunlardan bir tanesi Ömer Halisdemir kardeşimizdir. Yakın çalışma arkadaşlarımdan Erol Olçok, Prof. Dr. İlhan Varank bunlardan bir tanesiydi.

"TEREDDÜT ETMEYECEKTİM"

Allah şahittir, milletim de emin olsun ki o gece darbeciler Marmaris’te veya İstanbul’da karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim. Ne olursa olsun FETÖ’nün son ferdi de etkisiz hale getirilene, cezasını çekene, ülkenin ve milletin kazan defterinden düşürülene kadar mücadelemiz sürecek. Millete silah çekenin, milletin kanını dökenin, milletin bayrağına ve ezanına göz dikenin, milletin geleceğini karartmaya kalkanın affı da olmaz müsamahası da olmaz. Bu millet ihaneti affetmez, haini de affetmez hainlerin arkasında duranları da affetmez.