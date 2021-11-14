Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuşuyor!

Son dakika haberi... İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen programda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"MEHMET AKİF İNAN'I RAHMETLE YAD EDİYORUM"

"Memur-Sen'in kurucu genel başkanı, gönül adamı Mehmet Akif İnan'ı rahmetle yad ediyorum.

Memur-Sen kamu görevlilerimizin haklarını savunmanın yanında, ülkemizde ve tüm dünyada hakkın, adaletin ve özgürlüklerin gür sesi oluyor.

İdeolojik sendikacılıkla arasına mesafe koyan Memur-Sen darbe ve vesayere dönük tüm teşebbüsler karşısında dik bir duruş sergilemiştir."

"6 MİLYON İNSANIMIZ VESAYETÇİLER TARAFINDAN FİŞLENDİ"

"Buradakiler Türkiye'nin 19 yıl öncesini, iyi hatırlıyor. 28 Şubat'ta ya memur ya öğretmen ya da öğrenci olarak tecrübe etti. Sakalından dolayı, başörtüsünden dolayı okullarından atılanlar fikirlerinden dolayı soruşturma geçirenler oldu. İltica ile mücadele kılıfı adı altında yaklaşık 6 milyon insanımız vesayetçiler tarafından fişlendi."

"BENİM KAMUDAKİ KARDEŞLERİM BUNLARA PABUÇ BIRAKMAYACAK"

"Bay Kemal, öğretmenleri tehdit ediyor, subayları tehdit ediyor, polisleri tehdit ediyor. Kamuda hangi memur varsa sıradan tehdit ediyor. Ama bilmiyor ki benim kamudaki kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak.

Milletimizin desteğiyle başlattığımız demokrasi mücadelemizi işte böyle bir zeminde yürüttük.

Son 19 yılda elde ettiğimiz her başarının gerisinde çok ciddi bir emek, gayret, sabır, strateji ve alın teri vardır.

"BAY KEMAL DE GEZİCİ"

1915 Çanakkale Köprüsü 2 milyar Avro'ya yapıldı. Burası Yap-İşlet-Devret modeliyle yapıldı. Burası 12 yıl sonra milletimize kalacak. Birçok yatırımları bu şekilde yaptık.

Türkiye'nin dört bir yanında yollar yapılıyorsa... Bu yolları 28 bin km'ye çıkardıysak iş bilenin kılıç kuşanın şekliyle olur. Okullarımızın hallerini biliyorsunuz... Kitabımız yoktu kitabımız... Kırtasiyeci dükkanından kitap alamazdık. Biz sıralarımızın üzerine kitaplarımızı koyacağız. Yavrularımız ücretsiz okuyacak dedik."

"KÜRESEL GRUPLARA RAĞMEN SAVUNMA SANAYİMİZİ DEVLER LİGİNE ÇIKARDIK"

"Savunma sanayimiz biz geldiğimiz yüzde 20 yerliydi. Şimdi yüzde 80 yerli.

Bayraktar'ın sahibi Özdemir Bey, bu işe soyundular ve İnsansız Hava araçlarını evlatlarıyla beraber üretmeye başladılar. Şu anda İHA'larımız SİHA'larımız ve AKINCI'larımız var. Cudi'de Gabar'da Tendürek'te teröristleri yok ediyorsak işte bunlarla yok ediyoruz. Hem içerde hem sınırımızın dışında. Savunma Sanayimizi bizi kendilerine mecbur bırakmak isteyen küresel gruplara rağmen devler ligine çıkardık."

"NE VAAT ETTİLERSE TAM TERSİNİ YAPTILAR"

"Seçim döneminde meydanlara namus sözü diyerek ne vaat ettilerse, tam tersini yaptılar. Seçimden önce liyakatı esas alacağız diyerek ahkam kestiler, seçimden sonra belediye kadrolarını terör örgütü mensuplarına peşkeş çektiler."

"YIL SONUNA KADAR ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ"

"Yıllar önce sözünü verdiğimiz 3600 ek gösterge meseleni sahiplenmeye çalışan CHP gibi fırsatçılar olduğunu görüyoruz. 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturacağız"