SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayına katılacak!
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine MHP'nin 18 Mart'ta gerçekleştirecek olan 13'üncü Olağan Büyük Kurultayına katılacağını kaydetti.
Son dakika haberi... AK Partili kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine, MHP'nin 18 Mart'ta gerçekleştireceği 13'üncü Olağan Büyük Kurultayına katılacağını belirtti.
AYRINTILAR GELECEK...