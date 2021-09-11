Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor (canlı yayın)

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"MÜSİAD'ın kurulduğu 1990 yılı Türkiye'si kalkınma mücadelemizin en kritik en karakteristik dönemlerinden biridir. MÜSİAD çok daha büyük bir vizyonla yola çıkmıştır. Hak, hukuk, adalet, eşitlik, barış, güven, refah, mutluluk gibi milletimizin o dönemde milletimizin hasret çektiği medeniyet gereksinimlerini hamdolsun kısa sürede büyük mesafe kat etmiştir. Sizler de millet adına burada vazife üstlenen kadrolarsınız. Sizler istikametinizi bozmaz, sorumluluklarınızı unutmazsanız bu kutlu yürüyüşü durdurmaya kimsenin gücü yetmez. Bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetlerle MÜSİAD çatısı altında görev vermiş herkese teşekkür ediyorum.

"ÜLKEMİZİN KÜRESEL İDDİALARINI HAYATA GEÇİRME KONUSUNDA MÜSİAD'LA DAHA YAKIN ÇALIŞMAYI PLANLIYORUZ"

Kadınlara ve gençlere yönelik özel yapılanmaları da bu kuruluşumun ülkemizin potansiyelini harekete geçirme konusunda doğru dinamiklere yöneldiğinin işaretidir. Ülkemizin küresel iddialarını hayata geçirme konusunda MÜSİAD'la daha yakın çalışmayı planlıyoruz. Bu işbirliğinin hayati önemde olduğu bir gerçektir.

Salgın döneminin zor şartlarında bile aktif ve yenilikçi yaklaşımlar bu hususta sizlere yönelik beklentilerimizi artırıyor. Mahmut kardeşime ve yönetimine şimdiden başarılar diliyorum. Abdurrahman kardeşime hizmetleri için aynı şekilde teşekkür ediyorum. MÜSİAD çatısı altında milletine hizmet etme gayreti gösteren kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine inşallah sizlerle birlikte ulaştıracağız. Evlatlarımıza 2053 vizyonunu sizlerle birlikte emanet edeceğiz.

"TÜRKİYE GELECEĞİNİ İNŞAYA ODAKLANMIŞ DURUMDADIR"

Yaşadığımız coğrafyayı 1000 yıldır vatanımız yapmak için verdiğimiz mücadelenin emsali yoktur. Bu coğrafyada son 2 asırdır da dünyanın en büyük salgınıyla da karşı karşıyayız. Anadolu topraklarını bize çok görenler, milletimizi buradan kazıyıp atmak için çok uğraştılar. Milletimizin fedakarca yürüttüğü mücadele sayesinde vatanımızı korumayı başardık. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda millet olarak batının güvenlik ve refah seviyesine baktığımızda sanayi devrimini kaçırdığımızı görüyoruz. Bugün kardeş coğrafyalar olarak baktığımız yerler birer birer elimizden çıkarken üzerimize binen yükün altında ezilmemeye çalışıyorduk. İstiklal harbini zaferle sonuçlandırarak kendimize yeni bir istikamet belirledik ama bu dönemde de rahat bırakılmadık. Büyük sıçramayı da önemli ölçüde kaçırdık. Dünya yepyeni bir dönemin eşiğindedir. Aynı zamanda yeni kurulacak küresel siyasi ve ekonomik yönetim sisteminin de ayak sesleridir. Türkiye inşallah bu defa treni kaçırmayacak hem de en ön tarafından hak ettiği yeri alacaktır. Geçmişteki fırsatları hep kaçırdık, bu defa nasıl oluyor da bu kadar özgüvenli konuşabiliyoruz. Türkiye geleceğini inşaya odaklanmış durumdadır. Her alanda hedeflerini gerçekleştirmeye bir Türkiye vardır. Ülkemizin dört bir yanını her alanda yatırımlarla, hizmetlerle, eserlerle donatarak ihtiyacımız olan altyapıya kavuştuk.

"BÜYÜK TÜRKİYE İNŞASI YOLUNDAN EN KÜÇÜK SAPMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bu tabloyu tersine çevirmek, eski Türkiye tartışmalarını hortlatmak için uğraşanlar da yok değil. Hamdolsun bugüne kadar başaramadılar. İnşallah büyük Türkiye inşası yolundan en küçük sapmaya izin vermeyeceğiz.

Milletimiz bilhassa 2013 yılından beri önüne konulan her senaryonun gerisindeki gerçeği gördüğü için desteğini bizden hiç esirgemedi. Vesayete karşı duruşa güç veren milletimiz terör örgütü, darbecilerle mücadelemizde hep yanımızda oldu. MÜSİAD bu mücadelenin hem iş dünyası, hem de yurt dışındaki katmanlarının şahididir. Türkiye'nin son 20 yılı bir önceki 200 yılından çıkarlan dersler ışığında demokrasi ve kalkınma mücadeleleriyle geçmiştir. Türkiye artık söz sahibidir, bu tartışılmaz. Tüm önemli küresel platformlarda Türkiye'nin kayda değer yeri vardır."

Detaylar gelecek...