Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü!" Yazılı taahhüt verilmeden süreçte ilerleme sağlanamazKontak çalıştırırken bir kez daha düşünün! Motorine bir zam daha geliyor!Çocuklarına dehşeti yaşattı! Annelerini, gözleri önünde bıçakladı!Son dakika! Şehidin var Türkiye! Astsubay Güngör Gençer şehit oldu!Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, bekar mı?Düzensiz bakım ile ortaya çıkıyor! Diş tartarlarından kurtulmak için bu yöntemleri deneyinFED'in faiz kararı öncesi altın fiyatları düşüyor! Karar sonrasında altın fiyatları yükselecek mi?ATV Müge Anlı FULL izle bugün 15 Haziran 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeYKS günü toplu ulaşım bedava mı? 18-19 Haziran 2022 YKS'de toplu taşıma kaça kadar ücretsiz? Otobüs, ANKARAY, Metro ve Teleferik hangi saatlerde ücretsiz?Medipol Başakşehir ve İttifak Holding Konyaspor'un UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan
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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü!" Yazılı taahhüt verilmeden süreçte ilerleme sağlanamaz

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü!" Yazılı taahhüt verilmeden süreçte ilerleme sağlanamaz

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri görüşüldü. Erdoğan görüşmede," Yazılı taahhüt verilmeden süreçte ilerleme sağlanamaz" dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü!" Yazılı taahhüt verilmeden süreçte ilerleme sağlanamaz

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede," Yazılı taahhüt verilmeden süreçte ilerleme sağlanamaz" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Finlandiya ve İsveç'ten, Türkiye’nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımları görmeden, üyelik sürecinde ilerleme sağlanamayacağını iletti.

Detaylar gelecek... 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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