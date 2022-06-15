Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü!" Yazılı taahhüt verilmeden süreçte ilerleme sağlanamaz Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri görüşüldü. Erdoğan görüşmede," Yazılı taahhüt verilmeden süreçte ilerleme sağlanamaz" dedi.

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