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  3. SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede Ege, Doğu Akdeniz, Rusya-Ukrayna krizi değerlendirildi.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan-Stoltenberg görüşmesinde, Ege, Doğu Akdeniz, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin yapıcı adımları ve ısrarlı çağrıları sayesinde bugün Ege ve Doğu Akdeniz'de sakin bir havanın hakim olduğunu belirtti.

Libya'da yeni hükümete savunma ve güvenlik alanında destek verilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin imzaladığı anlaşmalar çerçevesinde bu doğrultuda katkı sağladığını dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun imkân ve kabiliyetlerini de kullanmak suretiyle Afganistan'a desteğin de en etkin biçimde sürdürülmesi gerektiğini kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Minsk Anlaşmaları temelinde, diyalog yoluyla çözümlenmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

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