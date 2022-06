Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle bir arada! Karne Dağıtım töreninde önemli açıklamalar!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle bir araya geldiği "Karne Dağıtım Töreninde" önemli açıklamalarda bulundu. Burada öğrencilere eşit eğitim öğretim haklarından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yardımcı kaynak sorununu da çözdük. Artık yardımcı kaynaklar da ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize ulaştırılıyor. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başlıkları...

"GENÇLİK YILLARIM AKLIMA GELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ilçeden toplanan öğrencileri bir arada görmenin sevincini aktardı, öte yandan gençlik yıllarının aklına geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili öğrenci kardeşlerim, çok değerli öğretmenlerimiz, eğitim camiamızın kıymetli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün tamamladığımız 2021-2022 eğitim öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Önümdeki alanı görünce gençlik yıllarım aklıma geldi. Bu stadyumda çok top oynadım ve bu stadyumun hatıraları var bende. Sakatlandığımız zamanlar oldu ama o heyecanı yaşamak, bir taraftan da öğrencilik hayatımızı devam ettirmek bizde farklı anılar bıraktı." ifadelerine yer verdi.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

"Gerçekten bu kadar kısa zamanda nasıl hazırlandınız, gerçekten takdire şayan. Bize Türk klasik müziğinden sunduğunuz parçalarla bundan sonraki süreçte de değişik yerlerde bu sunumları birlikte yapmakta fayda var. Eğitim öğretim yılı boyunca fedakarca görev yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Şartları zorlama pahasına çocuklarının eğitiminden taviz vermeyen anne babaları da buradan kutlamak istiyorum. Eğer saygıdeğer hocalarımız uygun bulurlarsa öğrencilerimiz bulundukları yerde oturabilirler. Çimde oturmak da gayet güzeldir. Her eğitim öğretim yılı sonunda zihni açık, ufku geniş, bilgili nesillerin yetiştiğini görmenin bahtiyarlığını yeniden yaşıyoruz. Yarının mühendisleri, doktorları, öğretmenleri bugün karne alan çocuklarımızın arasından çıkacak. Yarının Türkiye'sini gözlerinin parıltısı kalbimizi ısıtan bu çocuklar, gençler inşa edecek. Bunun için tam 20 yıldır önce eğitim öğretim diyoruz. Bunun için eğitim öğretimi her işin başı olarak görüyoruz. Eğitim öğretime harcanan her kuruşun Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu düşünüyoruz. Tüm çocuklarımız okusun istiyoruz. Bu amaçla eğitimin kalitesini artırmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çok yönlü bir mücadelenin içindeyiz. "

"81 vilayetimize çok sayıda eğitim kurumu kazandırdık. Yurtlarıyla, pansiyonlarıyla, spor salonlarıyla ülkemizin eğitim altyapısını tamamen yeniledik. Maddi durumu sınırlı ailelerimize verdiğimiz desteklerle çocuklarını okula göndermesini teşvik ettik. Şayet eğitim bütçemizi 10,3 milyar lira seviyesinden bugünkü 274,3 milyar lira seviyesine çıkarmasaydık, öğretmen kadromuzu 730 bin yeni atamayla güçlendirmeseydik, 2002'den beri eğitim öğretime gereken önceliği vermeseydik biz de diğer ülkeler gibi salgın döneminde çok büyük zorluklarla karşılaşırdık. Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen, kalite göstergelerinde en yüksek artış gösteren ülkelerden biriyiz. Ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak vatandaşlarımızın sırtındaki büyük bir yükü kaldırdık. "

TATİL TAVSİYESİ

"Yardımcı kaynak sorununu da çözdük. Artık yardımcı kaynaklar da ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize ulaştırılıyor. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Her yerde matematik anlayışıyla matematik seferberliğini başlattık. Yıl sonuna kadar 40 bin ana sınıfı hedefini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Yaklaşık 3 ay sürecek uzun bir tatil dönemine başlıyorsunuz. Tatil elbette keyifli vakit geçirmek demektir, belki bir topun, belki bir uçurtmanın peşinde saatler boyu koşacaksınız. Arkadaşlarınızla doyumsuz sohbetlere dalmanın mutluluğunu yaşayacaksınız. Kiminiz tatilini farklı yerlerde, farklı faaliyetlerle geçirecek. Tüm bunları yaparken tatilin yeni şeyler öğrenme fırsatı olduğunu da lütfen unutmayın. Tatilin sevincini yaşarken araştırmaktan asla vazgeçmeyin. Bilgisayarda veya sokakta, aynı zamanda yeni şeyler öğrenmekten geri durmayın. Günlerinizi sadece bilgisayarla, tabletle ekran başında ziyan etmeyin. O da aşırı bir bağımlılığı getirir.

Milli Eğitim Bakanlığımız sizin için çok önemli bir proje başlattı. Bu sene yaz okulları açıyoruz. Yaz okullarıyla tatilinizi en verimli şekilde değerlendirmenizi arz ediyoruz.

Kurumlarımızın sizlere yönelik pek çok çalışması var. Bu hafta sonu YKS sınavına girecek tüm gençlerimize Rabbimden başarılar niyaz ediyorum. Karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı tebrik ediyorum. Öğretmenlerimize tekrar şahsım, milletim adıma teşekkürlerimi sunuyorum. Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi bölücü terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor, gözlerinizden öpüyorum. Kalın sağlıcakla..."