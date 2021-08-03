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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınlarıyla mücadelede o ülkelere teşekkür etti! Yedi liderin adını özellikle yazdı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin birçok ilinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle desteğini ve yardıma hazır olduklarını bildiren ülkelere teşekkür etti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınlarıyla mücadelede o ülkelere teşekkür etti! Yedi liderin adını özellikle yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum.  İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız. 

YEDİ LİDERE ÖZELLİKLE TEŞEKKÜR ETTİ

Özellikle ilk andan itibaren desteklerini esirgemeyen Can Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı, değerli dostum İlham Aliyev’e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e ülkem adına teşekkür ediyorum.

Komşumuz İran’ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye gösterdikleri güçlü dayanışmadan dolayı şükranlarımı sunuyorum."

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Tayfun Altuntaş
Editör
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