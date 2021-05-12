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  3. SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü!

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel konular ve İsrail saldırıları ele alınan konular arasındaydı.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin nasıl gelişeceğine dair adımlar ve İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi.

TÜRKİYE VE PAKİSTANIN BİRLİKTE ATACAĞI ADIMIN ÖNEMİNE DEĞİNİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüşmesinde, İsrail'in zulmüne karşı somut adımlar atılması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda uluslararası camianın Filistinlilere saldırı gerçekleştiren İsrail'e ders vermesi için Türkiye ve Pakistan'ın birlikte atacağı adımların önemli olduğunu vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

(AA)

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