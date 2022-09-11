Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, sel afetiyle ilgili son durum ve Türkiye'nin yardımları ele alındı. Pakistan Başbakanı Şerif desteklerinden dolayı Türk devletine ve halkına teşekkür etti.

Gül Erdoğan
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Pakistan’da yaşanan sel afetiyle ilgili son durum ve Türkiye’nin yardım faaliyetleri ele alındı.

SEL FELAKETİNDE SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Pakistan’ın sel felaketiyle mücadelesini yakından takip ettiğini, kardeşlik ilişkilerinin gerektirdiği şekilde ihtiyaç duyulan desteği verebilmek için Türkiye olarak seferber olduklarını söyledi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

Türk halkının da Pakistanlı kardeşlerinin yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’ın yaralarının sarılması noktasında ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getirdi. Pakistan Başbakanı Şerif ise desteklerinden dolayı Türk devletine ve halkına teşekkür etti.

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