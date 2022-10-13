Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin görüşmesi başladı! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki CICA Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Putin'in, zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamasına göre iki lider Rusya - Ukrayna savaşı, iki ülke arasındaki ilişkiler ve güncel konuları, görüşmede ele alacak.

İKİ LİDERDEN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

''Akkuyu çok önemli bir adım. Birinci türbünün önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. Sinop ile ilgili de bir adım atılabilirse bu farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. Tahıl mutabakatını güçlendirerek sürdürmeliyiz.''

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Rusya Devlet Başkanı Putin ise şunları söyledi:

''Nükleer santral çalışması planlandığı gibi gidiyor. Gaz tedariğinde Türkiye en güvenli güzergah haline geldi şu an. Avrupa'dan çok daha güvenli güzergah haline geldi. TürkAkımı'nı patlamayı planlıyorlardı biz bu terör eylemini önledik. Rusya'dan Türkiye'ye hidrokarbon tedariki tam akışla devam ediyor. Doğalgaz fiyatları şu anda zirvede.''